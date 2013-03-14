Європейці профінансують будівництво доріг довкола Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабінеті міністрів України розповів міністр інфраструктури України Володимир Козак.

«Лише у 2013 році за допомогою європейських інвестиційних інститутів ми будуватимемо дорогу Лубни-Полтава довжиною 67 км, почнуться роботи на підходах до Києва - це 148 км на напрямках Київ-Чоп, Київ-Ковель, Київ-Одеса, Київ-Чернігів. Будуть продовжені роботи з будівництва моста через Дніпро в Запоріжжі, другої черги окружної дороги в Дніпропетровську, і четвертої черги в Донецьку», - сказав він.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») із 2000 року за кошти міжнародних фінансових організацій у рамках спільних проектів відремонтувало й реконструювало понад 900 км автомобільних доріг України загальнодержавного значення, в тому числі й Київ-Чоп і Київ-Харків-Довжанський.

Як повідомляв УНІАН, вартість реконструкції автомобільних підходів до Києва становить 900 млн євро.

«Укравтодор» у 2012 році відкрив рух на 1601 км відремонтованих і побудованих доріг. За підсумками 2011 року «Укравтодор» збільшив введення в експлуатацію відремонтованих і новозбудованих доріг більш ніж удвічі - до 2 тис км.

«Укравтодор» входить до системи органів виконавчої влади й забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.