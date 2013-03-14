Начальник слідчого управління МВС подав рапорт на звільнення

Це він підтвердив у розмові з кореспондентом "Комсомольської правди в Україні".

- Я подав рапорт 5 березня, з міністром це погоджено. Офіційно ще не звільнений, але це буде ... Просто втомився, - пояснив він. - В Інтернеті читав, що відставка нібито пов'язана з проблемами впровадження нового КПК, але це неправда. Я зробив все, щоб новий кодекс запрацював, і тепер маю повне право відпочити. Фізично більше не можу працювати на знос, а упівсили - не маю права.

Утім, В.Фаринник зауважив, що це третя його спроба покинути роботу в міліції: "Перший раз я звільнявся у 1989 році, другий раз - в 2005-му. Тепер звільняюся в 2013-му. Чимось, звичайно, буду займатися" .