Кабмін ліквідував більше 100 допоміжних органів

Відповідну постанову, проект якої на виконання доручення прем'єр-міністра України розробляло Міністерство юстиції, було ухвалено 13 березня під час урядового засідання, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, ліквідація низки допоміжних органів, утворених Кабінетом міністрів, відбулася з метою упорядкування їх діяльності. Крім того, оптимізовано кількість консультативних, дорадчих та інших допоміжних урядових органів.

Зокрема, ліквідовано допоміжні органи, що утворювалися до певних дат або на певні періоди, як то - Організаційний комітет з підготовки та відзначення 300-річчя заснування м. Лисичанська Луганської області, Міжвідомча робоча група з питань підготовки до забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2010/11 року або Організаційний комітет з підготовки та проведення 18-го саміту глав держав Центральної Європи.

Також ліквідовано допоміжні органи з дублюючими функціями, або потреба у діяльності яких відпала, зокрема, у зв‘язку з проведенням реформи та зміною функцій центральних органів виконавчої влади.

Крім того, у зв‘язку з ліквідацією 103 допоміжних органів, цією ж постановою Кабміну визнано такими, що втратили чинність повністю або частково, майже дві сотні актів Кабінету міністрів, які регулюють питання діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних урядових органів. Також внесено відповідні зміни до деяких актів Кабміну.

Вказана урядова постанова набуде чинності після її офіційного опублікування, зазначили в Мін’юсті.