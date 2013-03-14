ЗМІ: Українці масово забирають доларові депозити

Вкладники намагаються встигнути розмістити вклади в національній валюті за високими ставками, оскільки вже зараз всі банки почали їх різке зниження. Найближчим часом тренд продовжиться, оскільки банки зацікавлені в більш активному кредитуванні, для чого їм потрібні дешеві ресурси.

В умовах низьких девальваційних очікувань громадяни різко втратили інтерес до іноземної валюти. У лютому вони зняли з валютних депозитів 1,5 млрд грн, повідомили вчора в Нацбанку. І хоча валютний портфель населення скоротився всього на 0,8% (до 183,3 млрд грн), такого не відбувалося вже вісім місяців, повідомляє Комерсант.

Останній раз вкладники масово забирали валюту з банків ще в травні минулого року (-205 млн грн). А найістотніше в 2012 році зменшення портфеля спостерігалося в квітні (-1,04 млрд грн).

Банкіри пояснюють цю тенденцію падінням ставок валютних вкладів. "З 1 лютого почалося різке зниження ставок за валютними депозитами, до такого рівня вони не опускалися вже 3-4 роки. Тож населення почало забирати депозити, які в лютому повинні були бути пролонговані. Різниця в ставках між гривневими і валютними вкладами досягає близько 10% . І люди, які не вірять в девальвацію, не вкладають в іноземну валюту ", - говорить заступник голови правління Укрсиббанку Костянтин Лежнін.

Тому громадяни роблять ставку на заощадження в гривні. У лютому посилився приплив коштів на гривневі рахунки - портфель вкладів поповнився на рекордні 8,2 млрд грн. "Прибутковість вкладу - один з ключових критеріїв вибору депозитного продукту. Зараз населення перекладає свої заощадження в гривню, розриваючи валютні депозити достроково або дочекавшись закінчення їх терміну", - говорить заступник голови правління-казначей Банку Національний кредит Дмитро Власов.