На Закарпаття насувається шторм

Про це кореспондента УНІАН повідомили в обласному територіальному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, 15-16 березня в Закарпатській області очікується погіршення погодних умов. Зокрема, 15 березня у горах прогнозується дуже сильний сніг, хуртовини, снігові перемети, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах також очікується ожеледиця, тому водіям слід бути обережними, особливо під час перетину перевалів на кордоні Закарпатської та Львівської областей. Крім того, в наступні дві доби у регіоні буде посилення північного вітру до 15-20, місцями - 25-30 м/с. У горах температура повітря знизиться до 7-12° морозу.

На 16 березня закарпатські синоптики спрогнозували ще значніше пониження температури - вночі до 3-8°, у горах 10-15° морозу.