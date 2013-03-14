Експерти прогнозують стабільність валютного ринку

«У цьому році ситуація на валютному ринку буде більш стабільною, ніж у минулому. Зростання економіки буде відчутним. Тим більше загальносвітові кризові явища повинні також бути менше торішніх. Думаю, що при ефективній співпраці Кабміну і Нацбанку вдасться забезпечити макроекономічну стабільність у банківському секторі, на валютному ринку і в питанні інфляції. Тут не варто очікувати ніяких неприємних сюрпризів», – впевнений завідувач відділом економічної та соціальної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

Експерт відзначив, що в 2013 році немає ніяких підстав турбуватися щодо ситуації на валютному ринку.

«Минулого року були ситуативні коливання, пов'язані з попитом і пропозицією гривні на валютному ринку. Сьогодні підстав для дестабілізації курсу не бачу в тому періоді, який можемо прогнозувати. Маю на увазі перше півріччя», – зазначив фахівець.

На думку головного фінансового аналітика РА «Експерт-Рейтинг» Віталія Шапрана, одним із стабілізуючих факторів у 2013 році залишиться ефективна робота НБУ.

«Бачачи, яких екстремумів валютний ринок досягав на початку вересня і в листопаді минулого року, можу порекомендувати дійсно не прагнути йти у валюту. Пам'ятайте про тих людей, які в 2009 році брали долари по 10 грн, а через 6 місяців мали можливість придбати долари США по 8,0», – прогнозує головний фінансовий аналітик РА« Експерт-Рейтинг» Віталій Шапран.

Нагадаємо, що в лютому 2013 року НБУ зафіксував рекордно низькі обсяги покупки валюти в розмірі 221 млн дол.

Аналогічно низькі показники покупки валюти населенням спостерігалися у квітні 2012 року (210 млн дол.) і грудні 2012 (210 млн дол.).