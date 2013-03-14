Експерти прогнозують стабільність валютного ринку

16:40, 14 березня 2013
Суспільство
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Експерти вважають, що ключовим чинником валютної стабільності стало зниження попиту населення на іноземну валюту.

Експерти впевнені, що ситуація на валютному ринку стабілізується

«У цьому році ситуація на валютному ринку буде більш стабільною, ніж у минулому. Зростання економіки буде відчутним. Тим більше загальносвітові кризові явища повинні також бути менше торішніх. Думаю, що при ефективній співпраці Кабміну і Нацбанку вдасться забезпечити макроекономічну стабільність у банківському секторі, на валютному ринку і в питанні інфляції. Тут не варто очікувати ніяких неприємних сюрпризів», – впевнений завідувач відділом економічної та соціальної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

Експерт відзначив, що в 2013 році немає ніяких підстав турбуватися щодо ситуації на валютному ринку.

«Минулого року були ситуативні коливання, пов'язані з попитом і пропозицією гривні на валютному ринку. Сьогодні підстав для дестабілізації курсу не бачу в тому періоді, який можемо прогнозувати. Маю на увазі перше півріччя», – зазначив фахівець.

На думку головного фінансового аналітика РА «Експерт-Рейтинг» Віталія Шапрана, одним із стабілізуючих факторів у 2013 році залишиться ефективна робота НБУ.

«Бачачи, яких екстремумів валютний ринок досягав на початку вересня і в листопаді минулого року, можу порекомендувати дійсно не прагнути йти у валюту. Пам'ятайте про тих людей, які в 2009 році брали долари по 10 грн, а через 6 місяців мали можливість придбати долари США по 8,0», – прогнозує головний фінансовий аналітик РА« Експерт-Рейтинг» Віталій Шапран.

Нагадаємо, що в лютому 2013 року НБУ зафіксував рекордно низькі обсяги покупки валюти в розмірі 221 млн дол.

Аналогічно низькі показники покупки валюти населенням спостерігалися у квітні 2012 року (210 млн дол.) і грудні 2012 (210 млн дол.).

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