Міліція передала до суду справу "банди лисих"

Як повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України, спільними зусиллями працівників Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Запорізькій області та Головного слідчого управління МВС завершено роботу зі збирання усіх доказів злочинної діяльності учасників відомого в Україні ОЗГ під назвою «банда лисих».

Бандою у складі десятків «бойовиків» керував колишній правоохоронець (звільнений за дискредитацію звання правоохоронця), який вже був раніше засуджений. Разом з іншим колишнім міліціонером вони організували ОЗГ. Керівниками банди для дотримання конспірації було розподілено склад банди на групи, які поділялися за регіональним принципом. Тобто група комплектувалася з осіб, що проживали та діяли в одному районі, і керівництво цією групою здійснювалося безпосередньо «бригадиром». Така організація діяльності виключала спілкування між собою рядових членів різних груп.

Також з метою конспірації і для оперативного виїзду до місця спланованого злочину рядові члени банди проживали в орендованих квартирах, по три-чотири особи.

Для забезпечення мобільності під час «роботи» використовувалися автомобілі спеціально створеного для прикриття незаконної діяльності приватного підприємства, яке нібито надавало охоронні послуги.

У ході документування групи встановлено, що її учасниками вчинено низку тяжких та особливо тяжких злочинів на території Запорізької області із застосуванням вогнепальної та холодної зброї. Серед них - замовні вбивства, здирництво, незаконне заволодіння транспортом та інші. Серед останніх найбільш гучних – вбивство запорізького підприємця в ресторані «Рибацький стан».

На сьогодні кримінальне провадження за ст. ст. 257, 115, 263, 289, 189, 186 Кримінального кодексу України направлено з обвинувальним актом до суду.

Учасникам банди загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 3 лютого 2013 р. в Запорізькому СІЗО помер Олександр Середін - екс-співробітник міліції, більше відомий як лідер «банди лисих», учасники якої неодноразово притягувалися до відповідальності за вчинення вбивств та інших тяжких злочинів, зокрема, за вбивство керівника КП «Водоканал» м. Запоріжжя в 2007 р. За попередніми даними прес-служби управління ДПтСУ в Запорізькій області, причиною смерті О.Середіна стало загострення серцево-судинних захворювань.

До Запорізького СІЗО О.Середіна було поміщено після затримання в квітні 2012 року в Криму співробітниками Запорізького УБОЗ за підозрою в організації вбивства Миколи Бінька, відомого в кримінальних колах як «Коля-Рєбьонок», вбитого 5 березня 2012 р. на Набережній магістралі Запоріжжя в ресторані «Рибацький Стан».