Експерт: українських вишів у світових рейтингах немає і не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації Доповіді про людський розвиток-2013 «Піднесення Півдня: людський прогрес у багатоманітному світі» сказав директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Олександр Удод.

«І не буде (Україна у цих рейтингах – УНІАН) дуже скоро за цієї структурної системи, яка існує в Україні», - сказав він.

О.Удод пояснив, що на рейтинг вишів впливає, зокрема, бюджет, а провідні світові виші, за його словами, мають такий бюджет, як Україна в цілому.

«Там нобелівські лауреати, бо наука у Європі зосереджена в університетах. Немає такого поняття, як Національна академія наук», - сказав О.Удод.

Крім того, за словами експерта, велику роль відіграє відомість в світі та представленість у науковому просторі.

Водночас, наголосив О.Удод, українська освіта з року в рік стає більш престижнішою та відомою у світі. Зокрема, під час минулорічної вступної кампанії, зазначив він, вишами України цікавилися представники 109 країн світу.

Крім того, повідомив О.Удод, сьогодні в Україні навчаються 80 тисяч студентів зі 150 країн.