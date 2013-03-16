Експерт: українських вишів у світових рейтингах немає і не буде
Українські вищі навчальні заклади найближчим часом не потраплять до світових чи європейських рейтингів кращих вишів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації Доповіді про людський розвиток-2013 «Піднесення Півдня: людський прогрес у багатоманітному світі» сказав директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Олександр Удод.
«І не буде (Україна у цих рейтингах – УНІАН) дуже скоро за цієї структурної системи, яка існує в Україні», - сказав він.
О.Удод пояснив, що на рейтинг вишів впливає, зокрема, бюджет, а провідні світові виші, за його словами, мають такий бюджет, як Україна в цілому.
«Там нобелівські лауреати, бо наука у Європі зосереджена в університетах. Немає такого поняття, як Національна академія наук», - сказав О.Удод.
Крім того, за словами експерта, велику роль відіграє відомість в світі та представленість у науковому просторі.
Водночас, наголосив О.Удод, українська освіта з року в рік стає більш престижнішою та відомою у світі. Зокрема, під час минулорічної вступної кампанії, зазначив він, вишами України цікавилися представники 109 країн світу.
Крім того, повідомив О.Удод, сьогодні в Україні навчаються 80 тисяч студентів зі 150 країн.