Офіційний курс валют на 19 березня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 18 березня – 799.3000) 100 EUR – 1033.4150 (на 18 березня – 1045.9640) 10 RUR – 2.5875 (на 18 березня – 2.6019) Усі курси валют на 19 березня

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