Офіційний курс валют на 19 березня
04:00, 19 березня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 18 березня – 799.3000)
100 EUR – 1033.4150 (на 18 березня – 1045.9640)
10 RUR – 2.5875 (на 18 березня – 2.6019)
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