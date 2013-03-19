Янукович хоче скерувати молодь у сільську місцевість

Щороку кількість молодих фахівців, які погодилися працювати в селі, має бути не менш як 2,5 тисяч.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік про впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і опублікованому на його сайті.

При цьому вже з другого півріччя повинна діяти система надання ваучерів на перенавчання громадянам України віком до 45 років з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, а також система консультаційної підтримки громадян, які прагнуть займатися підприємницькою діяльністю. Ефективність такого консультування буде досягнута в тому випадку, якщо кількість нових суб'єктів підприємництва досягне показника 4 тис. на рік, йдеться в указі.

Відповідальними за виконання поставлених завдань визначено Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів і місцеві облдержадміністрації.