Кабмін вирішив підтримати українське суднобудівництво

Про це, як передає ForUm, в ході прес-конференції заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов.

«В Україні будуть створені проекти підтримки суднобудівництва. Ми розглядаємо це в комплексі транспортних шляхів країни. Ми бачимо, що відбувається з дорогами, і як їх потрібно ремонтувати. Це один з виходів, який ми знайшли», – сказав він.

За словами першого віце-прем'єр-міністра, в уряді вже існує проект відповідної програми.

«Коли вона буде готова, ми обов'язково її оприлюднимо», – пообіцяв Арбузов.