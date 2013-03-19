Кабмін вирішив підтримати українське суднобудівництво
17:07, 19 березня 2013Суспільство
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Уряд України розробить програму підтримки суднобудівництва.
Арбузов анонсував створення проектів підтримки суднобудівництва
Про це, як передає ForUm, в ході прес-конференції заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов.
«В Україні будуть створені проекти підтримки суднобудівництва. Ми розглядаємо це в комплексі транспортних шляхів країни. Ми бачимо, що відбувається з дорогами, і як їх потрібно ремонтувати. Це один з виходів, який ми знайшли», – сказав він.
За словами першого віце-прем'єр-міністра, в уряді вже існує проект відповідної програми.
«Коли вона буде готова, ми обов'язково її оприлюднимо», – пообіцяв Арбузов.
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