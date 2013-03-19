На Луганщині горіла приватня копальня
22:11, 19 березня 2013Суспільство
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До державної пожежно-рятувальної частитни № 16 надійшло повідомлення про пожежу на приватній копальні «Арсенал 2007» у м. Ровеньки Луганської області.
На Луганщині сталася пожежа у приватній копальні
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до місця виклику було направлено 2 пожежних автомобіля. Поже було оперативно ліквідовано.
Внаслідок загоряння покрівлі компресорної підстанції, що розташована на поверхні приватної копальні пошкоджено 10 кв.м та знищено 20 кв.м покриття компресорної підстанції.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
У шахті під час пожежі знаходилося 15 робітників, зв'язок з якими був втрачений через пошкоддження вогнем телефонного кабеля. Водночас всі робітники змогли самостійно вийти на поверхню. Жертв та постраждалих немає.
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