На Луганщині горіла приватня копальня

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до місця виклику було направлено 2 пожежних автомобіля. Поже було оперативно ліквідовано.

Внаслідок загоряння покрівлі компресорної підстанції, що розташована на поверхні приватної копальні пошкоджено 10 кв.м та знищено 20 кв.м покриття компресорної підстанції.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

У шахті під час пожежі знаходилося 15 робітників, зв'язок з якими був втрачений через пошкоддження вогнем телефонного кабеля. Водночас всі робітники змогли самостійно вийти на поверхню. Жертв та постраждалих немає.