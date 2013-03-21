Медведєв закликав Україну не «нюхати повітря», а приєднатися до МС

Україна в статусі спостерігача в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану не матиме жодних привілеїв і не зможе впливати на прийняття рішень, вона залишиться "сторонньою країною", поки не приєднається до об'єднання цілком, вважає російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, повідомляє РІА Новости.

Прем'єр України Микола Азаров раніше озвучив нову позицію щодо співпраці з членами Митного союзу: Київ веде переговори про участь у МС в якості спостерігача з дорадчим голосом, що дасть, на думку Азарова, можливість на будь-якому етапі коректувати прийняті МС рішення.

"Ми, звичайно, будемо раді бачити Україну (в якості спостерігача в Митному союзі), і зараз ми якраз формуємо підходи до членства в Митному союзі і в Євразійському економічному союзі (почне діяти з 2015 року), там буде повноцінне членство і статус спостерігача ... З приводу того, чи може спостерігач впливати на якісь процеси - звичайно ні, він же спостерігач ", - сказав Медведєв в середу в інтерв'ю європейським ЗМІ.

Він додав, що країни МС будуть шанобливо ставитися до позиції спостерігача і аналізувати її. "Але спостерігач не бере участі в голосуванні, і у спостерігача немає ніяких специфічних прав, які є в учасників Євразійського економічного союзу або, наприклад, учасників Європейського союзу", - пояснив російський прем'єр. "Зазвичай статус спостерігача виникає з двох міркувань: або просто, що називається," нюхати повітря ", в цьому немає нічого образливого, але тоді ніяких переваг не буде, а друге - це просто перша стадія приєднання до якогось інтеграційного об'єднання. Якщо це в такому ключі розглядається, то будь ласка ", - сказав Медведєв.

При цьому він нагадав, що поки Україна не приєднається до союзу цілком, а не за формулою "три плюс один", на неї не будуть поширюватися всі можливості й привілеї Митного союзу. "Вона для нас буде сторонньою країною", - сказав прем'єр.