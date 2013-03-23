Україна заборонила польську курятину

04:04, 23 березня 2013
Суспільство
945 0

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України з 22 березня призупинила ввезення на територію країни продукції тваринництва польської компанії Krak-Tol, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, Львівська регіональна лабораторія ветеринарної медицини виявила в замороженому курячому м'ясі механічної обвалки польського виробника сальмонелу.

Довідка УНІАН. У 2012 році Україна імпортувала з Польщі товарів на 315,8 млн. дол., що на 10,4% вище за показник за 2011 рік. Держстат не повідомляє про частку м'яса і м'ясних продуктів у загальному обсязі імпорту з цієї країни.

А загалом у 2012 році Україна імпортувала м'яса і м'ясних субпродуктів з усіх країн світу на 722 млн. дол., що в 1,5 разу перевищило показники 2011 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter