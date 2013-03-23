Україна заборонила польську курятину
04:04, 23 березня 2013Суспільство
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Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України з 22 березня призупинила ввезення на територію країни продукції тваринництва польської компанії Krak-Tol, повідомила прес-служба відомства.
Згідно з повідомленням, Львівська регіональна лабораторія ветеринарної медицини виявила в замороженому курячому м'ясі механічної обвалки польського виробника сальмонелу.
Довідка УНІАН. У 2012 році Україна імпортувала з Польщі товарів на 315,8 млн. дол., що на 10,4% вище за показник за 2011 рік. Держстат не повідомляє про частку м'яса і м'ясних продуктів у загальному обсязі імпорту з цієї країни.
А загалом у 2012 році Україна імпортувала м'яса і м'ясних субпродуктів з усіх країн світу на 722 млн. дол., що в 1,5 разу перевищило показники 2011 року.
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