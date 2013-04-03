Контрактники отримають до 6 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, про це заявив міністр оборони Павло Лебедєв сьогодні у Новоград-Волинському гарнізоні.

«Ми переходимо на професійну армію, оскільки солдат строкової служби за один рік не в змозі отримати відповідний військовий вишкіл та професійні навички», - зазначив він.

За словами міністра, для переходу на професійну контрактну армію вже вирішено багато питань, зокрема, що стосується соціальних гарантій.

Так, військовослужбовцям, яким грошове забезпечення не було підвищено минулого року, воно буде збільшено поетапно до липня наступного року. «Поступово вирішуватиметься проблема і з житлом. Це ті передумови, що дозволять нам перейти на контрактну армію, – сказав керівник оборонного відомства.