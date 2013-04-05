ЗМІ: Співробітника СБУ, який влетів у «швидку» в Криму, визнали потерпілим

Про це заявив адвокат постраждалого водія «швидкої» Сергій Мокренюк.

За словами С. Мокренюка, М. Анісімов звернувся в прокуратуру із заявою, з проханням визнати його в якості потерпілого, повідомляє crime.in.ua.

Сьогодні Феодосійський міський суд виніс ухвалу, у якій зобов'язав слідчого визнати Анісімова потерпілим.

"Це визначення з точки зору закону оскарженню не підлягає", - зазначив Сергій Мокренюк.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася 9 березня у Феодосії.

Зіткнулися машина швидкої допомоги, яка везла до лікарні 22-річного хлопця, який знаходився в комі, і легковий атвомобіль. На місці ДТП загинула 27-річна фельдшерка. Травми отримали 50-річний водій "швидкої", 57-річний батько хлопця і лікар. Лікар помер у лікарні.

Також був травмований 32-річний водій машини - учасниці ДТП.

12 березня СБУ визнала, що машиною керував її співробітник. Прокуратура Феодосії почала розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Оскільки в справі замішаний співробітник СБУ, воно було передано "військовій" прокуратурі кримського регіону.