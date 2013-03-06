В уряді пояснили, чому ціни в Україні стоять на місці

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі вважають, що дефляція на рівні 0,1% у лютому викликана насиченням ринку продовольчих товарів, курсовою стабільністю, зростанням депозитів і відсутністю тиску з боку монетарних агрегатів.

Про це йдеться в коментарі Мінекономрозвитку, переданому УНІАН.

«Основними чинниками, які призвели до формування низької інфляційної динаміки у лютому і січні-лютому поточного року, були: насичення ринку достатнім обсягом продовольчих товарів як за рахунок вітчизняних продуктів (через хороший врожай минулого року), так і імпортованих (у січні 2013 р. імпорт продукції АПК зріс на 37,6%, за даними НБУ); відсутність тиску з боку монетарних агрегатів; курсова стабільність; зростання депозитів фізичних осіб - на 4,2% за січень-лютий 2013 року», - зазначається у коментарі.

У міністерстві відзначають, що інфляція у січні-лютому п.р. 0,1% стала одним з найнижчих показників за період статистичних спостережень, окрім дефляційного 2002 року.

Також у коментарі відзначено, що у Російській Федерації у лютому ціни зросли на 0,6 % (на 1,5% до грудня 2012 року), у Республіці Казахстан - на 0,8% (на 1,7% відповідно).

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в лютому порівняно з січнем 2013 року становила 0,1% проти лютого 2012 року зафіксована також дефляція — 0,5%.

З початку року (лютий 2013 року до грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.