Жінкам зробити кар'єру в Україні не важче, ніж чоловікам, - дослідження

Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Сучасна молодь України», проведеногоІнститутом Горшеніна. При цьому кожен п'ятий опитаний (19,4%) більш важливою вважає кар'єру, а кожному шостому (15,3%) - важко відповісти на це питання.

Більше третини молодих людей України (38,7%) вважає, що в нашій країні можливості зробити кар'єру для жінок і чоловіків однакові. Майже така ж кількість респондентів (38,4%) вважає, що простіше зробити кар'єру чоловікам, і тільки 16,6% - жінкам.

Не змогли відповісти на це питання - 6,3% опитаних. Більше половини представників української молоді (66,3%) вважають, що найкраще шукати роботу за допомогою родичів і знайомих. Вважають ефективними способами пошуку роботи: пошук вакансій в Інтернеті - 43,1%; самостійну розсилку резюме по організаціям і підприємствам - 37,2%; пошук вакансій в газетах і фахових збірках - 25,1%; розміщення резюме на безкоштовних кадрових інтернет-ресурсах - 17,3%; платні послуги кадрових агентств - 8,7%; розміщення оголошень в газетах і фахових збірках - 7,8% опитаних. Відповідь «інше» на це запитання дали 1,2% респондентів, а 5,3% - вагалися з відповіддю. Періодично підробляють під час навчання 41,4% молодих українців. Займаються тільки навчанням - 40,1%, а 16,2% опитаних поєднують навчання з постійною роботою. Не змогли відповісти на це питання 6,3% респондентів.

З 1 по 20 березня 2013 Інститут Горшеніна провів всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Сучасна молодь України».

Всього опитано 2000 респондентів у віці від 15 до 21 років у містах з населенням більше 100 тисяч чоловік, розташованих в 24 областях України і АР Крим. Квотами у вибірці були: вік, стать і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує + / -2,2%.