В Єгипті звільнено з-під арешту судно з українцями на борту

Як повідомили УНІАН у Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за інформацією Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, сьогодні після завершення переговорів між представниками компанії Trident та компетентними органами Єгипту судно звільнили.

За словами капітана, судно простоїть в порту м. Сафага ще орієнтовно два дні для проведення технічних робіт.

Справа залишається на контролі Посольства України в Єгипті.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня член екіпажу судна – громадянин України повідомив агентству, що 2 квітня в протоці Тиран судно Comr бортовий номер 7735109, що йшло з Суета до Атаби, було затримано єгипетськими військовими й доставлено на військову базу в районі порту Сафага. На борту судна 10 членів екіпажу: 6 українців, 2 американці, 1 грек і 1 громадянин РФ – капітан.

Згідно з даними місцевих компетентних органів, причиною затримання судна стало неодноразове порушення ним територіальних вод Єгипту.