Експерти прогнозують прискорення зростання української економіки

Консенсусна оцінка по зростанню економіки України в середньому в 2015-2016 роках становить 4,1%. При цьому різниця між мінімальним і максимальним значенням досить значна – 2,7 відс. пункту (коливання від 2,8% до 5,5%).

На думку експертів, основою економічного зростання буде розширення приватного споживання: усереднене значення реального приросту приватного споживання 5,7%. Однак за цим показником варіація ще більш значна – 11,5 проц. пункту (від 1% до 12,5%).

Квітневий консенсус-прогноз розрахований на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Науково-дослідного економічного інституту, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту еволюційної економіки, Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва, Федерації роботодавців України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міжнародного центру перспективних досліджень, Компанії CASE Україна, «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсиббанку», OTP Bank, The Bleyzer Foundation, Dragon Capital і FOREX CLUB в Україні .

На основі матеріалів, наданих експертними організаціями, підготовлений випуск «Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз».

Електронна версія матеріалів розміщена на офіційному сайті Мінекономрозвитку в розділі Прогнози.