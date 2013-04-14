Одеситам вимкнули опалення

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Одеської міської ради.

Згідно з повідомленням, відповідне розпорядження підписав мер Одеси Олексій Костусєв. Сезон завершено відповідно до будівельних норм і правил «Будівельна кліматологія і геофізика».

Керівникам підприємств усіх форм власності, на балансі яких перебувають системи центрального опалювання, необхідно забезпечити відключення даних систем.

Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси», керівникам підприємств іншої форми власності, а також керівникам підприємств, на балансі яких перебувають системи центрального опалювання і системи гарячого водопостачання, доручено почати виконання планових ремонтів теплотрас і систем центрального опалювання.