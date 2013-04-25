ОПОРА виграла у міліції суд щодо "хакерської атаки"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОПОРИ.

Розслідування з приводу хакерської атаки має бути продовжене, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, у день парламентських виборів 28 жовтня 2012 року внаслідок хакерських атак вийшли з ладу сайти oporaua.org, map.oporaua.org та хостинг збереження мережі. DDoS-атака здійснювалась з-поза меж України, зокрема із Китаю та Кореї. Проаналізувавши ip-адреси комп’ютерів, що здійснювали напад, було виявлено, що напад здійснювали понад 3 тис. машин. Через DDos атаку хостингу ОПОРА перенесла оприлюднення швидкого статистичного підрахунку голосів.

Після цього було розпочато кримінальне провадження.

Наприкінці березня ОПОРА отримала листом постанову про закриття кримінального провадження, датовану 22 січня, у якій старший слідчий Печерського РУ ГУ МВС України постановив закрити кримінальне провадження, аргументувавши це тим, що не встановлено спричинення істотної шкоди ОПОРІ, а також не підтверджено факт здійснення хакерської атаки.