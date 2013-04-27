Папа Римський написав листа главі УГКЦ
05:33, 27 квітня 2013Суспільство
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На ім’я глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава (Шевчука) надійшов лист від Папи Римського Франциска.
Папа Римський і Патріарх Вселенський / Фото: risu.org.ua
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Папа Франциск подякував главі УГКЦ за привітання з нагоди обрання на Петровий престол.
«Я мав нагоду пізнати спільноту українських греко-католиків в Аргентині і згадую з великою приємністю наші зустрічі в Буенос-Айресі та Вашу ревність у пастирській опіці свого стада», - зазначив Папа Римський і додав: «Поручаю всю Вашу Церкву опіці Пресвятої Діви Марії і прошу Вас молитися за мене та за служіння, яке Господь мені доручив».
Він уділив Апостольське благословення главі УГКЦ і всій Українській греко-католицькій церкві.
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