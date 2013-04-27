Папа Римський написав листа главі УГКЦ

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Папа Франциск подякував главі УГКЦ за привітання з нагоди обрання на Петровий престол.

«Я мав нагоду пізнати спільноту українських греко-католиків в Аргентині і згадую з великою приємністю наші зустрічі в Буенос-Айресі та Вашу ревність у пастирській опіці свого стада», - зазначив Папа Римський і додав: «Поручаю всю Вашу Церкву опіці Пресвятої Діви Марії і прошу Вас молитися за мене та за служіння, яке Господь мені доручив».

Він уділив Апостольське благословення главі УГКЦ і всій Українській греко-католицькій церкві.