ГПУ: Тренер збірної з легкої атлетики привласнив більше мільйона

Генеральною прокуратурою України затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно старшого тренера штатної збірної команди України з легкої атлетики Держмолодьспорту.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України із посиланням на начальника управління нагляду за додержанням законів органами СБУ Вадима Іваніна.

Він зазначив, що упродовж 2011- 2012 років тренер, будучи матеріально-відповідальною особою, отримував кошти на організацію та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів.

«Однак достовірно знаючи, що отримані ним особисто кошти виділені виключно на виплату добових учасникам зборів, оплату їх проживання та оренду спортивних споруд, він, зловживаючи службовим становищем, умисно утримував у себе частину коштів з метою їх привласнення», - додав В.Іванін.

Крім того, приховуючи вказані злочини, він надавав керівництву та бухгалтерії завідомо неправдиві офіційні документи, авансові звіти, квитанції.

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«У результаті, тренер заволодів коштами у сумі понад 1 млн грн, які виділялися на потреби спортсменів», - сказав начальник управління та додав, що з метою відшкодування цих збитків, на майно обвинуваченого накладено арешт.

Також він повідомив, що кримінальне провадження за цими фактами розслідувалось Головним слідчим управлінням СБУ за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України.

«Наразі обвинувальний акт направлено до суду, де державне обвинувачення підтримує Генеральна прокуратура України», - резюмував В.Іванін.