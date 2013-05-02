Кримські ліси закрили для десятків тисяч туристів

Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в АР Крим, рятувальники, Республіканський комітет з лісового і мисливського господарства, а також міліція і внутрішні війська вживають заходів із запобігання пожеж в екосистемах.

З 28 квітня різко збільшилася кількість туристичних груп в АР Крим. За попередніми оцінками фахівців, 1 травня в гірськолісовій місцевості перебувало більш як 50 тисяч відпочивальниів.

Відповідальні служби проводять рейди, які виявляють порушників у лісовій зоні.

Незважаючи на велику кількість шлагбаумів, табличок з попереджаннями, патрулювання лісу рятувальниками і лісівниками, туристи ігнорують елементарні правила пожежної безпеки. Деякі відпочивальники відмовляються залишати зелені зони, й у таких випадках на допомогу лісівникам і рятувальникам направляється наряд міліції.

Всього 1 травня було зареєстровано 124 випадки розпалювання багать у заборонених місцях. Порушники будуть оштрафовані. У рейдових перевірках було задіяно 72 співробітника Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства і 19 одиниць техніки, 115 рятувальників і 32 одиниці техніки, а також особовий склад внутрішніх військ України, спеціального підрозділу "Беркут", ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, 1-7 травня в Криму, у східних, південних, центральних областях, місцями в західних та північних областях утримається надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.