Останню книгарню на Хрещатику поки що вдалося захистити

Орендну ставку за користування приміщенням для книжкового магазину «Знання» передбачається залишити на рівні 2% від вартості майна, що в 2,5 рази менше за суму, передбачену держбюджетом-2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про збереження такого розміру орендної ставки сьогодні підтримали члени постійної комісії Київради з питань власності. На найближчій сесії Київради це рішення планується затвердити.

Як повідомив журналістам голова комісії Володимир ДЕЙНЕГА, такий розмір орендної ставки передбачено договором оренди, укладеним у 2006 році, і він діятиме до 2009 року.

«До січня 2009 року ми залишили оренду в розмірах, яка є. Це 2% від суми, визначеної незалежною оцінкою вартості майна», - сказав В.ДЕЙНЕГА.

Він зазначив, що таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв трудовому колективу магазину продовжити дію договору зі старою орендною ставкою. «Хоча це набагато нижче існуючої на сьогоднішній день, ставки, затвердженої Кабінетом міністрів. Ми сьогодні це питання на комісії розглянути і підтримали», - поінформував В.ДЕЙНЕГА.

На уточнююче запитання про суму оренди, він сказав, що, за словами директора, магазин платить «43 чи 46 тис. грн.» за оренду приміщення на місяць. Водночас, він додав, що згідно з розрахунками Кабміну, ця плата мінімум в два з половиною рази менша. «Зате київська міська громада недоотримує приблизно 70-80 тис. грн.», - зазначив при цьому В.ДЕЙНЕГА.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада 2007 р. Київська мерія офіційно повідомила колективу книгарні «Знання» (вул. Хрещатик, 44-а) про розрив орендних стосунків і виставила вимогу до 10 листопада звільнити приміщення від книжок та обладнання.

Цим рішенням були обурені культурні та громадські діячі України.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 118 закону про держбюджет на 2007 рік, «передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах. Орендна плата за державне та комунальне майно визначається відповідно до її ринкової вартості».

На виконання вищезазначеного положення закону київська влада почала виставляти на конкурс приміщення закладів культури та майстерні. Через це виник конфлікт між столичною владою та творчими спілками.