У Ющенка зрозуміли, що хабарі не братимуть лише картонні ДАІшники

У Секретаріаті Президента завершується розробка законопроектів, покликаних посилити контроль на дорогах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

Він прогнозує, що протягом двох-трьох тижнів Президент внесе на розгляд парламенту як невідкладний пакет законопроектів, спрямованих на підвищення штрафних санкцій; на передачу від судів на розгляд МВС питань про сплату штрафів, крім питання про вилучення прав.

При цьому пропонується, що працівники ДАІ виписуватимуть квитанції, а оплата проходитиме через банки.

Також, за словами І.ПУКШИНА, велика увага буде приділена максимальному уникненню людського чинника, оскільки сьогодні є багато звинувачень у корупції на адресу працівників ДАІ. Зокрема, пропонується збільшити кількість технічних засобів контролю таких як відеокамери, фотокамери.

І.ПУКШИН зауважив, якщо, наприклад, поставити десять відповідних пристроїв у м. Києві і ще п’ятдесят муляжів і весь час переставляти їх у різні місця, то це сприятиме зменшенню дорожньо-транспортних пригод та зменшенню кількості хабарів, які беруть працівники МВС, щоб не оформлювати штрафи офіційно.

Водночас, І.ПУКШИН вважає, що МВС має розробити свою систему посилення контролю за працівниками ДАІ.

Також законопроекти передбачають посилення контролю за установами, які видають права. Що стосується вже виданих прав з порушеннями, зокрема, куплених прав, то сьогодні навколо цього питання ще точиться дискусія.

І.ПУКШИН розповів, що один з багатьох варіантів, який сьогодні пропонується, це введення переатестації водії, наприклад, раз на десять років, але остаточно це питання ще не вирішено.