Будівельники зруйнували стародавню піраміду майя в Белізі - археологи у відчаї

Руйнування датованої приблизно II століттям до нашої ери старовинної святині індіанців, що знаходиться в районі комплексу пірамід Нохмул, де раніше було однойменне поселення майя, зафіксували минулого тижня - у піраміди обвалилася частина стіни і прохід у гробницю, повідомляє РІА Новости з посиланням на Асошіейтед Прес.

Робочі за допомогою бульдозерів та іншої техніки рили в районі пірамід котловани для видобутку каміння, необхідних для прокладання дороги. "Неможливо описати їх неуцтво. Ці хлопці (робітники) знали, що вони копають біля історичного місця", - кажуть археологи, зазначивши, що висота піраміди близько 30 метрів і її "неможливо сплутати з будь-яким іншим кар'єром".

Представники компанії, працівники якої зруйнували піраміду, поки не коментували подію.

Поліція Белізу почала розслідування інциденту. Зруйнована піраміда стояла на приватній землі, проте подібні історичні пам'ятники майя підпадають під охорону держави.