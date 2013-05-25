Директора Київського палацу дітей та юнацтва судитимуть за хабар

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Подільського району, встановлено, що посадовець зажадав від підприємця 40 тис. грн за надання в оренду приміщення актового залу Палацу. При цьому лише 2,5 тис. грн підприємець мав перерахувати на розрахункові рахунки дитячого закладу, а 37 тис. 500 грн передати директору Палацу готівкою.

У ході розслідування посадовець зізнався у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 КК України (одержання хабара) та погодився на укладання угоди про визнання винуватості, повідомили в прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт разом з угодою направлено до суду для розгляду по суті та визначення міри покарання.

Як повідомлялося, 28 березня працівники столичної прокуратури та Подільського райуправління міліції затримали директора «Київського палацу дітей та юнацтва» на «гарячому», під час одержання хабара, у службовому кабінеті.