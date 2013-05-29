У Росії за торренти відповідальність нестимуть користувачі

Початкова редакція поправок, які різко посилюють боротьбу з порушеннями авторських і суміжних прав у мережі, була опублікована в кінці січня. Тоді одним з основних нововведень стала вимога до хостинг-провайдерів і власників сайтів під загрозою штрафів видаляти протиправний контент за першою вимогою правовласника, пише газета Коммерсант-Україна.

Мінкультури розширило проект, зокрема пропонуючи ввести в закон "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації" визначення "користувача файлообмінної мережі". Вони повинні будуть разом з власниками сайтів і хостинг-провайдерами нести відповідальність за поширення піратського контенту. Відбуватиметься це так: правовласник направляє оператору зв'язку заяву із зазначенням IP-адреси користувача файлообмінної мережі, що порушує авторські або суміжні права. Оператор в свою чергу зобов'язаний протягом доби перенаправити його самому користувачеві та повідомити того про необхідність видалити інформацію або блокувати доступ до неї (йдеться про контент, розміщений саме на торренті).

В іншому випадку йому загрожує адміністративна відповідальність нарівні з власниками сайтів і провайдерами, якщо проігнорували звернення правовласників: 5 тис. руб. ($ 159,3) - для громадян, 50 тис. руб. ($ 1,59 тис.) - для посадових осіб та підприємців та 1 млн руб. ($ 31,86 тис.) - для юридичних осіб.

Якщо користувач не вживає заходів протягом доби, у оператора зв'язку є 12 годин, щоб самостійно видалити інформацію або блокувати доступ до неї. Власників сайтів у свою чергу пропонується зобов'язати самостійно відслідковувати легальність розміщеного контенту. Для цього їм доведеться звірятися з державною інформаційною системою в області інтелектуальної власності, на створення якої мінкультури пропонує уповноважити один з федеральних органів влади. Запровадити відповідальність провайдерів за розповсюдження піратського контенту хочуть і в Україні.

Міжнародні правовласники за останні роки неодноразово називали нашу країну ключовим постачальником нелегального контенту в Європі, а в 2013 році Україна була названа "піратом номер один" у звіті торгової палати США.