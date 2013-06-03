Янукович доручив Азарову й Льовочкіну готувати День Незалежності

Кабінет міністрів утворив організаційний комітет з підготовки та відзначення 22-ї річниці Незалежності України.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду сьогодні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Співголовами комітету призначено прем’єр-міністра України та главу Адміністрації Президента України.

Співголовам оргкомітету надано право затверджувати його персональний склад та вносити у разі потреби у нього зміни.

Прийняття документа сприятиме відзначенню 22-ї річниці Незалежності України на високому організаційному рівні, зауважили у Кабміні.