Янукович доручив Азарову й Льовочкіну готувати День Незалежності
21:10, 03 червня 2013Суспільство
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Уряд створив оргкомітет з підготовки та відзначення 22-ї річниці Незалежності України.
Створено комітет із підготовки свята
Кабінет міністрів утворив організаційний комітет з підготовки та відзначення 22-ї річниці Незалежності України.
Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду сьогодні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Співголовами комітету призначено прем’єр-міністра України та главу Адміністрації Президента України.
Співголовам оргкомітету надано право затверджувати його персональний склад та вносити у разі потреби у нього зміни.
Прийняття документа сприятиме відзначенню 22-ї річниці Незалежності України на високому організаційному рівні, зауважили у Кабміні.
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