У Луцьку по святах вивішуватимуть прапор ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили депутати Луцької міськради під час другого пленарного засідання 41-ї сесії в четвер.

Проект документа був підготовлений депутатом міської ради Андрієм Козюрою. Це питання викликало жваве обговорення в сесійній залі, але врешті його підтримали 26 із 29 присутніх в залі депутатів. Всього в міській раді 50 депутатів.

Отже, відтепер Прапор Європи в Луцьку вивішуватиметься під час державних таких свят: День Соборності та Свободи України, День міжнародної солідарності трудящих, День Перемоги, День Європи в Україні, День Конституції, Річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України, День Державного Прапора України, День незалежності України, День міста, Європейський день мов, Річниці проведення Всеукраїнського референдуму на підтримку Акту проголошення незалежності України.