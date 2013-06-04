Нотаріус залишив сиріт без квартири

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, злочин було скоєно стосовно двох дітей-сиріт – уродженців с. Гнаровське Вільнянського району Запорізької області.

«Брат і сестра проживали в с. Гнаровське в квартирі разом із матір'ю, дідом і бабусею. Знаючи, що мати дітей п'є, бабуся залишила заповіт на користь своїх двох онуків, аби забезпечити їхнє майбутнє. Після смерті старших родичів жінку, яка зловживала спиртним, позбавили батьківських прав, діти опинилися в інтернаті, а їхня рідна тітка звернулася до державного нотаріуса, яка, як встановлено перевіркою, в 2002 році, незважаючи на наявність заповіту на користь неповнолітніх, видала свідоцтво на спадок їхній тітці та матері. Ця ж нотаріус надалі завірила відмову від своєї частини спадку матір'ю неповнолітніх. В результаті квартира і 2 земельних паї виявилися у власності тітки дітей, яка надалі квартиру продала», - розповіли в прокуратурі.

За даними прес-служби, правоохоронні органи дізналися про скоєння злочину в травні цього року: до прокуратури звернулася дівчинка, яка після закінчення інтернату приїхала додому й дізналася, що в квартирі давно живуть чужі люди.

За фактом звернення було проведено перевірку й наприкінці травня стосовно колишнього держнотаріуса, що наразі працює приватним нотаріусом, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.365-2 КК України (зловживання уповноваженою особою, що надає публічні послуги, скоєне стосовно неповнолітнього й призвело до тяжких наслідків). Передбачає покарання штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна або без.

Ведеться слідство.

Прокуратурою Вільнянського району Запорізької області готується позов до суду про скасування незаконно виданого свідоцтва про спадок і визнання прав власності дітей за заповітом.