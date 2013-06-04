Польща попереджає про складнощі з перетином кордону з Україною

10:26, 04 червня 2013
Суспільство
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Польська прикордонна служба попереджає про складнощі з перетином кордону з Україною в пункті пропуску "Дорохуск-Ягодин" (Волинська область) сьогодні в першій половині дня через плановий ремонт трансформаторної станції.

Кордон. Польща / Фото: Telegraf.by/

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прикордонного відомства.

Кордон буде складно перетинати з 09.00 до 14.00 (за київським часом) в обох напрямках.

"Водіям, котрі сьогодні планують перетинати кордон України та Польщі, прикордонна служба пропонує обрати пункт пропуску Хребене - Рава-Руська (Львівська область), що дозволить уникнути ускладнень", - відзначили в прес-службі.

Польські прикордонники зазначили, що труднощі з перетином кордону в ПП "Дорохуск-Ягодин" можуть тривати довше запланованого часу в разі непередбачуваних обставин.

Довідка УНІАН. На польсько-українському кордоні протяжністю близько 540 кілометрів діє 12 ПП: по шість автомобільних та залізничних, більшість з яких находяться у Львівській області.

Торік кордон між країнами, на який припадає найбільша ділянка східного кордону Євросоюзу, перетнуло 5,5 млн автомобілів, що на 8% більше, ніж роком раніше. У першому кварталі цього року ріст склав 5% - до 1,3 млн авто. 85% автомобілів, котрі перетинають кордон між Польщею та Україною, становлять приватні авто українців, котрі найчастіше їздять до сусідньої держави за покупкою товарів для перепродажу.

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