У Києві найкраще здаються однокімнатні квартири
06:41, 06 червня 2013Суспільство
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У Києві в травні 2013 року було здано в оренду 1725 квартир, що на 13% більше показника квітня.
За даними агентства нерухомості SV Realty, найбільший попит мали однокімнатні квартири. Щодо них було укладено 45% угод від загального обсягу. На двокімнатні квартири припало 36% угод, а на трикімнатні й більші - 19%.
Як повідомляє SV Realty, максимальна кількість угод у травні доводилася на квартири вартістю оренди 4,5-7 тис. грн на місяць – 41% від загального обсягу угод. У ціновій категорії до 4,5 тис. грн було здійснено 40% угод. Ще 19% орендованих квартир коштували понад 7 тис. грн на місяць.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками квітня 2013 року в Києві було здано в оренду 1 530 квартир.
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