У Києві найкраще здаються однокімнатні квартири

За даними агентства нерухомості SV Realty, найбільший попит мали однокімнатні квартири. Щодо них було укладено 45% угод від загального обсягу. На двокімнатні квартири припало 36% угод, а на трикімнатні й більші - 19%.

Як повідомляє SV Realty, максимальна кількість угод у травні доводилася на квартири вартістю оренди 4,5-7 тис. грн на місяць – 41% від загального обсягу угод. У ціновій категорії до 4,5 тис. грн було здійснено 40% угод. Ще 19% орендованих квартир коштували понад 7 тис. грн на місяць.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками квітня 2013 року в Києві було здано в оренду 1 530 квартир.