Помер останній носій однієї з найрідкісніших мов у світі

Як повідомляє The Times, до цього моменту в світі залишилося близько 40 осіб, здатних спілкуватися цією мовою фінно-угорської гілки, однак для всіх них вона не є рідною, повідомляє Лента.ру.

Гризельда Крістіна народилася в лівському селищі Вайді на березі Балтики. У 1944 році вона разом з родиною покинула Латвію і переїхала до Канади. В останні роки вона допомагала лінгвістам документувати мову і брала участь у створенні підручника лівської.

Крім того, Гризельда Крістіна писала рідною мовою вірші, роботу над останнім з них вона закінчила за місяць до смерті. У 2009 році помер інший носій лівської - Віктор Бертольд. У деяких джерелах саме Бертольд вказаний як останній носій мови, так як Гризельда Крістіна була білінгвальна.

Лівська, мова лівів, входить до прибалтійсько-фінської підгрупи фінно-угорських мов уральської сім'ї. Незважаючи на спорідненість, ні носії естонського, ні носії фінського зазвичай не розуміють лівську.