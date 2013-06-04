Німецька мова позбулася найдовшого слова

За даними видання, минулого тижня парламент землі Мекленбург-Передня Померанія прийняв рішення про скасування місцевого "Закону про передачу зобов'язань контролю над маркуванням яловичини", назва якого - Rindfleischetikettierungsuberwachungsaufgabenubertragungsgesetz - офіційно вважалася найдовшим німецьким словом, повідомляє РІА Новости.

Закон з незвичайною назвою був прийнятий в Мекленбурзі в 1999 році з метою запобігання поширення коров'ячого сказу. Як повідомила Spiegel представник земельного міністерства сільського господарства, необхідність у законі відпала після недавнього пропозиції влади Євросоюзу не проводити на бойнях аналізи м'яса здорових корів на наявність зараження.

Як відзначає видання, з відміною закону його назва перестане фігурувати в законодавстві, і тому вже не зможе вважатися існуючою у мові. Незважаючи на те, що слово з 63 букв офіційно визнавалося лінгвістами, в тлумачні словники воно так і не увійшло. За словами представника видавництва Duden, яке випускає найбільш авторитетний словник німецької мови, для внесення слова в словник потрібна певна частота його вживання. В даний час найдовшим у словнику Duden є слово з 36 букв - Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, що перекладається як "обов'язкове страхування відповідальності власників транспортних засобів".