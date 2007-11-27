В аварії автобуса в Єгипті постраждали троє українських туристів

Внаслідок аварії автобуса на трасі Таба-Каїр (Арабська Республіка Єгипет), що сталася 26 листопада, постраждало троє громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, на сьогодні у лікарні в місті Каїр перебуває одна громадянка України. Їй надано необхідну медичну допомогу й лікарі оцінюють стан постраждалої як задовільний.

Цього ж дня на Батьківщину вилетіли двоє інших постраждалих громадян України, яким надавалася медична допомога у м.Шарм Ель-Шейх.

Справу про надання медичної допомоги постраждалим у згаданій аварії взяв під особистий контроль міністр охорони здоров’я Єгипту.

Посольство України в АРЄ продовжує вживати заходів з метою забезпечення надання належної медичної допомоги потерпілим співвітчизникам. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.