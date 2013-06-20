У Кременчуці журналісти протестують проти передачі телеканалу у власність міста

Як передає кореспондент УНІАН, на телеканалі виходять ролики з гаслом «Ні - рейдерству», в яких журналісти телеканалу «Візит» і їхні колеги з опозиційних друкованих видань Кременчука закликають громадськість підтримати телеканал у тяжкі часи.

Також на екрані регулярно з'являється заставка «Ні - рейдерству».

Як повідомила УНІАН голова первинної профспілкової організації на телеканалі Юлія Билина, таким чином журналісти телеканалу звертаються за підтримкою до широкої громадськості.

Вона повідомила також, що вчора мер Кременчука Олег Бабаєв провів зустріч з журналістами. Він заявив, що ніякої війни проти журналістів немає, але підтвердив намір зробити приватний телеканал комунальним. Також Бабаєв запевнив журналістів, що у разі зміни власника телеканалу нікого з творчого колективу не звільнять.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня колективи телекомпанії "Візит" і тижневика "Програма плюс", які входять до складу медіа-центру «Візит», звинуватили міську владу в намірах незаконно передати приватні ЗМІ у комунальну власність.

У зверненні зазначається, що вже понад рік телекомпанія "Візит", її власники і співробітники піддаються тиску з боку влади Кременчука через матеріали і публікації, в яких цю владу критикують. Зокрема, про порушення законі, відмивання бюджетних кошті, а також факти хабарництва і безчинства чиновників.

У зверненні також йдеться, що “комунальна телерадіокомпанія КТРК була перероблена чиновниками в майданчик для рейдерства. Створена в 2003 році (тобто через 12 років після реєстрації приватної телекомпанії "Візит"), шляхом маніпуляцій із законодавством і через відверто незаконні рішення міськвиконкому КТРК перетворилася на нібито власника корпоративних прав "Візиту".

Водночас мер Кременчука Олег Бабаєв нагадує, що в Автозаводському районному суді розглядається позов комунальної Кременчуцької телерадіокомпанії до приватної телекомпанії «Візит», згідно з яким нинішні власники «Візиту» - сім'я Мельник - володіють ним незаконно.

За словами мера, він зустрічався з власником «Візиту» Олександром Мельником, щоб спокійно зробити йому пропозицію – віддати телебачення у власність міської влади. Той відмовився.

Довідка УНІАН. Телекомпанія «Візит» - одна з провідних Кременчуцьких ТРК. Телеканал цілодобово веде мовлення в Кременчуцькому районі.

Наприкінці квітня 2013 року депутати міської ради Кременчука підтримали проект рішення чиновників виконкому і звернулися до Президента Януковича і Генпрокурора Пшонки з проханням «повернути» телекомпанію «Візит» у власність місту.

У зверненні до високих чиновників депутати просили «допомогти повернути міське телебачення територіальній громаді, а діям осіб, причетних до його незаконного привласнення і завдання державі і місту величезних матеріальних збитків, дати належну правову оцінку».

13 червня районний суд міста Кременчука почав розгляд справи за позовом кременчуцької комунальної телерадіокомпанії (КТРК) до приватної телекомпанії «Візит» і її засновників.

Міська влада вважає, що біля витоків міського телемонополіста стояв виконком міської ради і асоціація промислових підприємств Кременчука, вони були основними ідеологами, засновниками і донорами підприємства ТОВ «КТВ».