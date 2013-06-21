Одеська прокуратура перевірить, чи катували звинуваченого у замаху на Путіна

Прокуратура Одеси перевіряє заяву обвинуваченого в підготовці теракту проти Президента РФ Володимира Путіна Адама Осмаєва про застосування до нього тортур під час досудового розслідування з боку співробітників правоохоронних органів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеси.

У прес-службі пояснили, що раніше за заявою Осмаєва прокуратура області почала кримінальне провадження, інформацію щодо якого, згідно з КПК, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Досудове розслідування доручено прокуратурі Одеси. 12 червня згаданий громадянин був допитаний як свідок. Дана процедура дотримана, згідно зі ст. 55 КПК. Будь-яка людина, згідно з КПК, автоматично стає потерпілою», - повідомили у прес-службі прокуратурі.

У прес-службі також зазначили, що допит 12 червня проводився без адвоката Осмаєва, згідно з письмовою згодою самого свідка.

«До відмови від присутності адвоката його ніхто не примушував», - сказали у прес-службі.

У прокуратурі зазначили, що Осмаєв одержав відповідний документ, який підтверджує його статус як потерпілого.

Досудове провадження з цього питання триває.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. спецслужби Росії і України повідомили про затримання в Одесі злочинців, які перебували в міжнародному розшуку, - громадянина Казахстану Іллі Пьянзіна і уродженця Грозного Осмаєва. За даними спецслужб, за свідченнями затриманих стало відомо, що вони готували замах на Путіна в Москві, що мало статися відразу після березневих виборів Президента Росії.

14 серпня 2012 р. Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам РФ 31-річного Осмаєва. Проте Європейський суд з прав людини рекомендував владі України не видавати затриманого Росії й процес екстрадиції підслідного до РФ було призупинено.

Осмаєв неодноразово заявляв, що дав визнання в підготовці замаху під тиском і тортурами. У січні 2013 року Осмаєв зробив письмову заяву про застосування до нього тортур і відмовився від всіх свідчень. Як стверджує Осмаєв, співробітники СБУ били його по голові, надягали на голову пакет і робили ін'єкції наркотичних речовин.

11 березня 2013 р. дружина Осмаєва Аміна Окуєва озвучила на прес-конференції заяву чоловіка, в якому обвинувачений в підготовці замаху на Путіна стверджує, що спецслужби України і РФ готують його фізичне знищення.