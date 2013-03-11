Звинувачений у замаху на Путіна вважає, що готується його вбивство

Відповідну заяву А.Осмаєва озвучила сьогодні на прес-конференції в УНІАН його дружина Аміна Окуєва.

У своїй заяві А.Осмаєв, зокрема, зазначає, що "у ході судових слухань сфабрикованої проти мене кримінальної справи з'ясувалося, що надана спецслужбами так звана "доказова база" не витримує логіки, не кажучи про її невідповідність елементарним юридичним і процесуальним нормам". Спостерігаючи, що судовий розгляд йде не за задуманим сценарієм, продовжує автор документа, «спецслужби почали підготовку мого фізичного усунення». З цією метою, підкреслює А.Осмаєв, до його справи була внесена позначка "схильний до втечі", що "є абсолютно безпідставним винаходом ФСБ і СБУ».

Крім того, обвинувачуваний зазначає, що в ході спілкування з приставленим до нього психологом він звернув увагу на характер питань, які той йому ставив. "У мене склалося враження, що він ставить мені питання як людині, схильній до суїциду або до інших безрозсудних дій", - констатував А.Осмаєв, додавши, що "це свідчить про те, що ФСБ і СБУ, не чекаючи фіаско в суді, де не вдається довести мою провину, готують моє фізичне знищення".

З метою звернути увагу громадськості на можливість такого результату і попередити його, А.Осмаєв підкреслює: "Я не схильний до втечі, суїциду й інших дій, направлених на шкоду моєму здоров'ю і загрозу моєму життю". "Я даним зверненням ставлю до відома зацікавлених осіб, що будь-які акції, направлені проти мене: вбивство під час "втечі" або "суїцид", або іншого роду дії, які б загрожували моєму життю, прошу розцінювати як посягання на моє життя з боку спецслужб Росії і України", - резюмував А.Осмаєв.

Коментуючи заяву свого чоловіка, А.Окуєва зазначила, що, на її думку, А.Осмаєв після перемоги на виборах В.Путіна став для ФСБ Росії і СБУ "використаним піар-матеріалом, і тепер вони не знають, що з ним робити". "Тому побоюємося за його життя", - сказала А.Окуєва.

У свою чергу, адвокат А.Осмаєва Ольга Черток, кажучи про перспективу судових слухань справи, висловила сумнів у тому, що її підзахисний може бути виправданий. "Я не думаю, що буде виправдувальний вирок. Вирок буде звинувачувальний - стаття передбачає до 12 років. Це однозначно. Дуже багато тут закручено всього", - сказала О.Черток.

За її словами, сторона звинувачення хоче допитати у суді 19 свідків. "Ми хочемо викликати своїх. На наступному судовому засіданні, 18 березня, розглядатимемо свідчення свідків. Думаю, п'ятьох допитаємо", - зазначила адвокат. При цьому вона припустила, що вже у липні-серпні вирок А.Осмаєву буде ухвалений.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. спецслужби Росії і України повідомили про затримання в Одесі злочинців, що перебували у міжнародному розшуку, - громадянина Казахстану Іллі П’янзіна і уродженця Грозного А.Осмаєва.

За даними спецслужб, зі свідчень затриманих стало відомо, що вони готували замах на В.Путіна у Москві, який мав відбутися відразу після березневих виборів Президента Росії. У квітні Лефортовський суд Москви видав санкцію на заочний арешт підозрюваних у підготовці замаху – А.Осмаєва і І.П’янзіна.

14 серпня 2012 р. Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам РФ 31-річного А.Осмаєва. Проте Європейський суд з прав людини рекомендував владі України не видавати А.Осмаєва Росії, і процес екстрадиції підслідного до РФ був припинений.

Водночас, 22 серпня Апеляційний суд Одеської області визнав законною постанову Генеральної прокуратури України про екстрадицію І.П’янзіна, на якій, за звинуваченням у підготовці замаху на Президента РФ і главу Чеченської республіки Рамзана Кадрова, наполягала російська Генеральна прокуратура. 25 серпня І.П’янзін був переданий російським спецслужбам.