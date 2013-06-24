Влада Сум оплатить лікування потерпілої в ДТП на зупинці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії.

Як йдеться у повідомленні, міський голова Сум Геннадій Мінаєв розпорядився надавати постраждалій і сім'ям загиблих у ДТП 21 червня всю необхідну допомогу.

«Ні вона, ні її рідні не повинні платити за медикаменти, операції і т.д.», – зазначив мер.

Потерпіла під час ДТП 51-річна Тетяна Ткачова наразі перебуває в ортопедичному відділенні однієї з міських лікарень. Вона отримала тяжкі травми та потребує тривалого лікування. У неї закрита черепно-мозкова травма, рвана рана ноги, зламані кістки тазу та кілька ребер. Попереду – численні операції.

Потерпіла працює інженером в «Укртелекомі» на зарплату в 2 тисячі гривень на місяць і проживає в гуртожитку. Крім того, жінка бореться з онкозахворюванням, а її організм виснажений курсами хіміотерапії. Тож прикута після ДТП до лікарняного ліжка самотужки оплатити лікування вона не зможе.

Раніше знайомі та друзі Ткачової через місцеві ЗМІ попросили усіх небайдужих допомогти жінці, переказавши кошти на її картку одного з банків.

За інформацією прес-служби, міська влада пропонувала також оплатити з бюджету всі витрати з поховання загиблих, але родичі відмовилися. Однак Комунальному підприємству «Спецкомбінат» доручено надавати всіляке сприяння і негайну допомогу сім'ям обох загиблих у ДТП.

Як повідомляв УНІАН, увечері 21 червня в місті Суми іномарка знесла зупинку громадського транспорту разом з магазином, в результаті чого двоє людей загинули і троє отримали травми. На місці аварії одразу зібралося кілька сотень людей, серед яких лунали заклики до самосуду. В цей же час водія іномарки сховали в патрульній машині, яку оточили кілька десятків працівників міліції. Після ДТП правоохоронці продемонстрували журналістам водійське посвідчення особи, затриманої на місці аварії. Документ видано на ім’я Олександра Блінніка, 1978 року народження, раніше засудженого на 12 років позбавлення волі за вбивство. Губернатор Сумщини Юрій Чмирь узяв розслідування резонансного ДТП під особистий контроль. Це вже друга аварія на цій зупинці за місяць: 4 червня цього року в цю ж зупинку в’їхав пасажирський автобус, який вдарила ззаду вантажна «Газель», дві людини на зупинці були травмовані.