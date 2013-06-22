Сумчани вимагають публічного звіту мера через трагічне ДТП

У Сумах на площі Незалежності відбулася акція, під час якої її учасники вимагали від міського голови, прокуратура області та начальника міської ДАІ публічного звіту про хід розслідування всіх цьогорічних резонансних ДТП, скоєних водіями в стані алкогольного сп’яніння і насамперед тієї, що сталася в обласному центрі напередодні, 21 червня, і в якій загинули двоє людей.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію прийшло близько 40 учасників.

«У Сумах регулярно трапляються ДТП, які забирають людські життя, однак громадськості невідомо, як розслідуються ці справи і чи адекватну відповідальність за них несуть винуватці аварій. Тому ми вимагаємо від мера та керівництва міської міліції надати людям інформацію про всі резонансні ДТП, які сталися цього року та те, на якій стадії знаходиться слідчий процес», - заявив один із активістів.

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За підсумками акції її учасники від руки написали листи-вимоги до міського голови Сум, прокурора Сумської області та начальника міського ДАІ. Під кожним листом підписалося близько 30 осіб.

Зокрема, сумчани вимагають публічного звіту про розслідування вчорашньої резонансної ДТП на площі Незалежності 25 червня о 18:00.

До учасників акції ніхто не вийшов, але згодом на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова міста Суми Геннадій Мінаєв написав, що вміст алкоголю в крові винуватця вчорашньої ДТП становив 2,0 проміле, а швидкість його автомобіля сягала 140 км/год.

«Ініціативна група, яка проводила сьогодні вранці міні-мітинг на Майдані Незалежності, написала листа меру, прокурору та начальнику ДАІ... Вже однозначно встановлено і доведено (у тому числі показаннями численних свідків і відеозаписом з місця злочину), що за кермом автомобіля Аudi A6 в момент скоєння ДТП на вулиці Харківській міста Суми 21 червня о 20:10 перебував Олександр Бліннік, сумчанин, 1978 року народження, раніше неодноразово судимий... Вміст алкоголю в крові на момент проведення експертизи склало 2,0 проміле! Підозрюваний намагається піти від відповідальності і стверджує, що за кермом його автомобіля, купленого ним в Ужгороді, був молодий чоловік, якого він не знає і буквально познайомився за кілька годин до трагедії. Встановлено також, що швидкість автомобіля в момент ДТП становила від 135 до 140 км/год. Дійсно автомобіль підкинуло на «провалі» дороги і водій повністю втратив керування ним. Підозрюваний затриманий і перебуває в Сумському слідчому ізоляторі. Міліція готує документи до суду (на понеділок) для взяття його під варту. Так що від справедливого покарання він не піде. Це точно!», - написав мер Сум.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах увечері 21 червня в центрі міста іномарка знесла зупинку громадського транспорту разом із магазином, в результаті чого двоє людей загинули і троє отримали травми. На місці аварії одразу зібралося кілька сотень людей, серед яких лунали заклики до самосуду. В цей же час водія іномарки сховали в патрульній машині, яку оточили кілька десятків працівників міліції. Після ДТП правоохоронці продемонстрували журналістам водійське посвідчення особи, затриманої на місці аварії. Документ видано на ім’я Олександра Блінніка, 1978 року народження. З’ясувалося, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, а раніше відсидів 12 років за вбивство. Губернатор Сумщини Юрій Чмирь узяв розслідування резонансного ДТП під особистий контроль. Влада Сум вирішила демонтувати зупинку громадського транспорту, на якій впродовж місяця двічі ставалися ДТП з постраждалими та людськими жертвами.