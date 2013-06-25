Курченко розпочав постачання газу з Європи за угорським маршрутом

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Ця компанія в червні вже веде за угорським маршрутом постачання природного газу», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ставицький заявив, що він не виключає, що з'являться нові компанії, які зможуть купувати газ в Росії й поставляти його до України.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, компанія СЄПЕК на даний момент веде переговори з різними постачальниками газу, в тому числі й російськими, про імпорт природного газу до України.

Кабінет міністрів України в квітні затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з об'ємом імпорту 27,3 млрд куб. м. Згідно з документом, надходження газу в поточному році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитиме 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Раніше СЄПЕК вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна». Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ група компаній «Газ Україна», яка є одним з найбільших гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

Основним акціонером групи компаній «Газ Україна» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність у ЗМІ в зв'язку з купівлею наприкінці 2012 року у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн. дол.

За інформацією, раніше розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ Україна» включає структури, що займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний оборот групи становить близько 10 млрд дол.