Консультант з угоди розповів, за скільки продали UMH group

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital, що виступила консультантом за цією угодою, Ігор Мазепа.

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"Ціна була десь приблизно до 500 млн. дол.", - сказав він.

За інформацією гендиректора Concorde Capital, новий власник медіа-холдингу не планує як мінімум до березня 2014 р. здійснювати жодних змін у складі вищого менеджменту холдингу, зокрема звільняти з поста президента UMH group Бориса Ложкіна. На думку Мазепи, це може свідчити про плани нового власника розвивати UMH group, в першу чергу, як перспективний бізнес-проект.

Нагадаємо, очолювана бізнесменом Курченком компанія СЄПЕК підписала угоду з групою компаній UMH Group про придбання 98% акцій медіа-холдингу. Планується, що операція буде завершена в першому кварталі 2014 року.

До остаточного закриття операції управлінський склад медіа-холдингу залишається незмінним. 98% акцій компанії передано на зберігання ескроу-агенту (одній з авторитетних юридичних компаній Великої Британії).

Раніше UMH group заявляла про необхідність залучення інвестицій. У зв'язку з несприятливою ринковою кон'юнктурою на світових біржових майданчиках рада директорів UMH group відмовилася від наміру проводити IPO і після консультацій з компанією Concorde Capital прийняла рекомендації працювати з приватними інвестиціями.

Довідка УНІАН. UMH Group управляє в Україні портфелем з більш як 50 брендів із лідируючими позиціями на ринках Інтернету, радіо і преси. У Росії входить до десятки найбільших гравців видавничого ринку. За оцінкою «РБК.Рейтинги», UMH Group входить до топ-15 найбільших медіа-компаній на території пострадянського простору. У 42 офісах компанії в Росії та Україні працює близько 4000 співробітників.

«Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), очолювана Курченком, - велика багатопрофільна енергетична компанія, яка здійснює виробничу, торгову та інвестиційну діяльність в нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусії, Казахстану, а також країн Центральної Європи. СЄПЕК консолідує активи, діяльність яких включає торгівлю бензином, нафтопродуктами, зрідженим і природним газом, а також іншу виробничу, торгову та інвестиційну діяльність.