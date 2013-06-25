Рескомліс Криму: Новий податок не стосується збору грибів та ягід для особистих потреб

Про це заявив голова Республіканського комітету АРК з лісового і мисливського господарства Ігор Кацай.

За його даними, у низці публікацій ЗМІ хибно витлумачені норми постанови «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів у частині заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісу», прийнятої Верховною Радою Криму 21 червня 2013 року. «Я хочу підкреслити, що прийняття цієї постанови у жодному разі не торкнеться права громадян відвідувати ліс і для власних потреб збирати його дари», - заявив Ігор Кацай.

Він також зазначив, що аналогічні постанови про встановлення ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів прийняті в більшості областей України.

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Голова рескомітету пояснив, що в Україні існує два види використання лісових ресурсів - загальний і спеціальний. Загальний - це всі громадяни України, які мають право безперешкодно (за винятком періодів особливої ​​пожежної небезпеки) відвідувати ліс і безкоштовно збирати для свого споживання плоди, ягоди, горіхи, гриби, трави і т.ін.

При цьому, згідно із законодавством України, існує спеціальне використання природних рослинних ресурсів. До цієї категорії належить використання дарів лісу у виробничій, рекреаційній, туристичній та комерційній діяльності. «Це належить до спеціального використання за плату на підставі спецдозволу (лісового квитка) і тільки в межах відведених земельних ділянок лісового фонду», - пояснив Ігор Кацай.

Голова рескомітету також повідомив, що на сьогодні відсутня правова база для збору за спеціальне використання лісових ресурсів. «Суб'єкти підприємницької діяльності, які бажають зібрати лікарську сировину, організувати кінний або пішохідний маршрут, отримують відмови у такій діяльності, тому що ставки збору не встановлені», - пояснив він.

Ігор Кацай підкреслив, що неповний перелік заготовки другорядних лісових матеріалів, які потрапляють під оподаткування, призводить до того, що бюджет недоотримує значні кошти, а лісові ресурси часто використовуються нераціонально. «Прийнята постанова дозволить навести порядок у цій сфері», - переконаний голова Рескомлісгоспу.