83 тисячі українців сходили по гриби у Білорусь

За сезон збору ягід та грибів через українсько-білоруський кордон було пропущено понад 83 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

При цьому у відомстві наголосили, що термін сезонного пропуску громадян на українсько-білоруській ділянці кордону для збору дикоросів сьогодні, 16 листопада, закінчився.

Як нагадали в прикордонній службі, у липні місцеві жителі 10 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області отримали можливість перетинати кордон в тимчасових місцях пропуску та збирати чорницю, журавлину й гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь

Сезонний пропуску громадян для збору дикоросів було організовано для стабілізації обстановки в прикордонні, яка склалась у попередні роки, та запобігання масовим порушенням режиму державного кордону, підкреслили в ДПСУ, зазначивши, що відповідний документ про здійснення організованого пропуску громадян 5 липня минулого року підписали керівники прикордонних відомств України та Республіки Білорусь.

Цього року на виконання домовленостей між урядами та прикордонними відомствами двох країн діяли три тимчасових місця пропуску «Познань», «Дроздинь» та «Березове».