Львів став європейською туристичною сенсацією (відео)

Цього тижня Львів став європейською туристичною сенсацією.

На тему: Львівський аеропорт наполовину збільшив пасажиропотік, але продовжує пустувати

Західну столицю України іноземні туристи назвали містом, куди треба їхати негайно, відсунувши на друге і третє місця у ТОП-10 німецький Гамбург і литовський Вільнюс, повідомляє ТСН.

Відгуки туристів зібрав незалежний міжнародний сайт Віртуальний турист.

Німкеня Іріс Гляйхман живе тут вже чотири роки і від імені німецького уряду допомагає реставрувати Львів. "Мені заздрять колеги. У Львові є індивідуальний шарм. Тут є те, що втратили інші європейські міста", - зізналася фрау Іріс.

Вона живе із чоловіком у центрі. Але чимало іноземців обирають для життя Львів поза старим містом, де і квартири дешевші і сучасність витісняє історію. "А я щодня їду на маршрутці. Це неймовірно! Як можна туди набитися? Я отак їду. Це атракціон", - поділився враженнями американець Майкл Бетс.

Між іншим саме транспорт та дороги іноземці назвали головним мінусом Львова. А таємним козирем міста Лева є смаколики та кнайпи. Так, шоколад - це один із символів Львова, а дешеве пиво, смачна їжа та вигадливі ресторатори тягнуть сюди іноземців навіть просто на вихідні.

Львів набув собі іміджу найбезпечнішого місця в Європі. "У Парижі – небезпечно, в Амстердамі – небезпечно, або якщо з Брюсселем порівнювати, тут - безпечно", - запевнив Крістоф Конвент. Міська влада у свою чергу пояснює успіх Львова цілим набором принад: їжею, цінами, фестивалями та англомовними вказівниками на кожному кроці.

А от чим Львів виграє і в Лондона, і в Риму - так це всюдисущим безкоштовним та якісним вай-фаєм. Такий внесок в свою рекламу виявився найбільш вигідним.