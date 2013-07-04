Тюремники запевняють, що затримані врадіївські міліціонери в СІЗО не спілкуються

Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області заявляє, що затримані за підозрою в згвалтуванні і побитті 29-річної мешканки Врадіївки капітан міліції Євген Дрижак і лейтенант Дмитро Поліщук не спілкуються між собою і не могли записати на мобільний телефон звернення.

Про це сказано в офіційному повідомленні відомства.

"Затримані громадянин П. і Д. перебувають у Миколаївському слідчому ізоляторі, де, відповідно до норм чинного законодавства про попереднє ув’язнення, вказані громадяни утримуються окремо один від одного, в окремих камерах без можливості спілкування між собою", - сказано в повідомленні.

На тему: Прокуратура затримала заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції

Крім того облуправління пенітенціарної служби повідомляє, що слідчий ізолятор є режимним об'єктом, що охороняється, на території якого користування засобами мобільного зв'язку суворо заборонене

Як повідомляв УНІАН, сьогодні видання ”Миколаївський оглядач” посилаючись на запис, зроблений на телефон затриманими врадіївськими міліціонерами Дмитром Поліщуком і Євгеном Дрижаком, розмістило звернення від їх імені.

У зверненні сказано: ”Ми зобов'язані возити дань до Миколаївського УМВС кожного місяця, а якщо і треба, то нам дають одну ніч для збору певної суми грошей!”

Крім того, затримані міліціонери повідомляють, що відділ внутрішньої безпеки УМВС області почав продавати зібрані справи злочинцям, і після продажу справи ”знищуються”.

Також, згідно з опублікованим зверненням, в обласному УВС налагоджена система отримання грошей за грамоти, звання, медалі, заохочення і отримання нової посади.

Крім того, за даними видання, слідчі і оперативники кримінального розшуку повинні для показника ”вішати” справи на невинних людей, які не платять дань.

”Слідчий може такі «чудеса» намалювати, а місцева прокуратура нас завжди підтримає, тому що нам іноді попадаються їхні родичі. Тому прокуратура з нами ніколи не сваритися”, - повідомляє видання з посиланням на врадіївських міліціонерів.

Довідка УНІАН. 29-річну мешканку Врадіївки 27 червня знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу було госпіталізовано в реанімацію.

28 червня за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і нанесення тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитро Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка.

Увечері 2 липня, після дводенних протестів жителів Врадіївки, прокуратура Миколаївської області затримала ще одного підозрюваного в здійсненні злочину - капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака.

3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 серпня.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).