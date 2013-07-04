Прокуратура затримала заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції

Як повідомляє прес-служба прокуратури, за словами прокурора області Андрія Курися, «попередньо можна говорити про те, що затриманий мало того, що не забезпечив повного і об'єктивного розкриття вчиненого злочину. Він особисто, перебуваючи в дружніх стосунках з підозрюваними і з метою захистити їх від відповідальності, незаконно вимагав від підлеглих приховати важливі факти. Ще раз повторюю - всі винні будуть покарані».

Відкрито кримінальне провадження щодо заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болючими і такими, що принижують особисту гідність потерпілого, діями).

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Як повідомляв кореспондент УНІАН, 29-річну мешканку Врадіївки 27 червня знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу було госпіталізовано в реанімацію.

28 червня за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завдання тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і таксиста Сергія Рябиненка.

2 липня співробітники прокуратури затримали третього підозрюваного - капітана міліції Врадіївського РВВС Євгена Дрижака.

3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 серпня.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).